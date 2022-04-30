Kılıçdaroğlu: "Şampiyonluğunu İlan Eden Trabzonspor Camiasını Yürekten Kutluyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Şampiyonluğunu İlan Eden Trabzonspor Camiasını Yürekten Kutluyorum"

30.04.2022 22:53
Kılıçdaroğlu: "Şampiyonluğunu İlan Eden Trabzonspor Camiasını Yürekten Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor"

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Zonguldaklılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Zonguldaklılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şampiyonluğunu İlan Eden Trabzonspor Camiasını Yürekten Kutluyorum' - Son Dakika


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