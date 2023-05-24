Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin

24.05.2023 21:02

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerine yer veren yeni bir video paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin" notuyla yeni bir video yayınladı.

"O OYU KENDİN İÇİN VERECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, videoda "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin
Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Güncel, Son Dakika

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