Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılarla video konferansla görüştü.

Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılarla video konferansla görüştü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Cengiz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç'ın katıldığı toplantıda, sanatçıların yeni tip koronavirüs (kovid-19) döneminde yaşadıkları sorunları dinledi.

"Gezici kütüphaneler kurulsun"

Sanatçılarla beraber olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, sanatçıların önerilerini de aldı. Sanatçılar, "Bilim Kurulu toplantılarının üyeler tarafından açıklanması, çalışamayanlara ödenek ayrılarak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, yayıncılık sektörü için getirilen ekonomik kolaylıkların hayata geçirilmesi, Kültür Bakanlığından ayrılan fonların, teşvikin objektif dağıtılması, gezici çocuk ve yetişkin kütüphaneleri kurulması, özel tiyatrolara belediyelerin destek vermesi" şeklindeki önerilerini dile getirdi.

Tiyatrocu Emre Kınay, özel tiyatroların Türkiye'de uzun süredir zorluk yaşadığını, oyunların iptal edilmesi nedeniyle bilet paralarının vatandaşlara iade edildiğini, ancak çalışanlara aylardır maaşların tümüyle ödendiğini belirtti. Kınay, belediyelerin salonlarının özel tiyatrolara ücretsiz açılmasını istedi.

Zorunlu emeklilik yaşı olan 65'i doldurduğu için sanatını yapamadığını ifade eden Sezai Aydın da "Emekli ettiler beni, tiyatroda oynamak istiyorum." dedi. Aydın, tiyatrocuların yaşamları süresince sanatına devam etmesi gerektiğini belirtti.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Kovid-19 süreci başladığından beri can güvenliği amacıyla setlerin durması için çaba harcadıklarını, yüzde 90'ını da durdurduklarını anlattı. Akbağ, yaş aralığı 1 ile 70 arasındaki, ortalama 80-90 kişinin çalıştığı bir setin, salgından etkilenmemesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. Kültür sanat sektöründeki işçiler için en önemli sorunun sosyal güvence olduğunu dile getiren Demet Akbağ, "(Oyuncular işçi gibi 4/A üzerinden sigortalanmalıdır) diyoruz. 4/A üzerinden sigortası yatan çok az kişi var. Sektör çalışanları, şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyor." diye konuştu.

"Online konserler verilsin"

Sanatçı-müzisyen Burhan Şeşen de pandemi döneminde online konserler düzenlenebileceğini belirterek Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi bazı salonların seyircisiz online konserler için hazırlanabileceğini ifade etti.

Candan Erçetin, dünya dijitale ayak uydurmaya çalışırken bu salgının geldiğini dile getirerek, özellikle üç büyükşehir belediyesine, edebiyatçıların söyleşi yapabileceği, sesli kitap okunacağı, oyuncuların, müzisyenlerin yer alacağı bir kültür sanat dijital televizyonu kurmalarını önerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Sanatçıları dinledikten sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sanatın olmadığı bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bazı sanatçıların yeni infaz yasasıyla ilgili konuştuğunu belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazetecilerin, avukatların, sanatçıların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Sivil toplum örgütü üyelerinin, örneğin Osman Kavala'nın infaz yasasından yararlanmalarını istedik, mücadelemizi yaptık ama olmadı. Önümüzdeki süreç içinde Anayasa Mahkemesine başvuracağız." diye konuştu.

Dolardaki dalgalanmaların dışardan alınan telif haklarında sorun yarattığını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugünkü koşullarda ekonomi düzelmediği sürece dövizdeki tırmanışı da kontrol etmek mümkün değil." dedi. Hayatın her alanında, sanatta, kültürde, sanayide, bilimde üretimi savunarak Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olmasının yolunu açmak, bunun için mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, o zaman Türk lirasının da uluslararası piyasada gerekli değeri göreceğini ifade etti.

Salonların ücretsiz tahsis edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hele hele bu süreçte veya bu süreçten sonra salonlar açıldığında en azından belli sürelerle salonların ücretsiz tahsis edilmesi mümkün olabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, belediyelerin kültür fonu oluşturmalarının yasal mevzuat açısından mümkün olmadığını, ancak belediyelerin kendi bütçelerinden kültüre, sanata daha fazla kaynak ayırmalarının sağlanacağını kaydetti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sanatçıların dile getirdiği, Kültür Bakanlığının yardım paralarının objektif dağıtılmadığı yönündeki eleştirileri hatırlatarak hangi kuruluşa, hangi sanatçıya ne kadar teşvik verildiğinin Bakanlığa sorulabileceğini dile getirdi.

"Sanatta yaş diye bir kavram yoktur"

Sezai Aydın'ın 65 yaş sınırıyla ilgili talebini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Sanatta yaş diye bir kavram yoktur, böyle bir sınırlama bildiğim kadarıyla kamu için getirilmiş. Haklı bir eleştiri, elbette kaldırmak lazım." dedi.

Krizlerde sanatçıların en büyük sıkıntıyı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aslında Anayasa'da özel hüküm vardır. Sanatın ve sanatçının korunmasıyla ilgili Anayasa'ya özel hüküm konulmasına rağmen bugün en son açıklanan paketlerde sanat ve sanatçıyla ilgili hiç düzenleme yok. Bu da Anayasa'nın 'Sanatçıları koruyacaksınız.' emrine uyulmadığını gösterir. Sanat dünyasının da bu konuda ortak bir tepki vermesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, online konser önerilerinin de belediye başkanları tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

Sanatçılar, set çalışanları ve set işçilerinin sosyal güvenlik sorunun çözülmesi gerektiğine işaret edan Kılıçdaroğlu, "Işıkçısından yapımcısına kadar o esere katkı verenlerin hepsinin isimleri filmin sonunda yer alır. Kültür Bakanlığı o filmin sonunda ismi yayınlananların sosyal güvenlik primlerinin yatırılıp yaptırılmadığını filmin sahibinden isteyebilir." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini, "Şunu unutmayın, her zaman her ortamda her yerde sanatın ve sanatçının yanında olmak zaten bizim görevimiz." diyerek tamamladı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Fethi Açıkel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 23:10:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]