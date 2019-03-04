Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Sancaktepe'de Konuştu (3)

Kılıçdaroğlu Sancaktepe'de Konuştu (3)

19 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu Sancaktepe'de Konuştu (3), System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Sancaktepe'de bir otelde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de aynı felsefeyle büyüteceğiz. Buranın sorunlarını da çözmek zorundayız. Sorunları çözmek önce belediye başkanının ve onun sahip olduğu felsefenin görevidir" dedi.

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'ya seslenen Kılıçdaroğlu,"'Belediyeyi alacaksın bu senin görevin" derken, " Sancaktepeliler, Sancaktepe'ye hizmet edecek bir belediye başkanı arıyorlar. Geçmişinde herhangi bir lekesi olmayan, çalışkan, dürüst görev yapan kendisini buraya adamış, buraya hizmet etmek için kendisini vakfeden bir arkadaşımız. Sancaktepelilerin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. 

Sancaktepe'nin bir anlamda Anadolu'dan göçenlerin yerleştiği ve büyüttüğü bir kent olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "80 ilden insanlar Sancaktepe'ye gelmiş. Hatta bıraktık ili; her ilçeden insanların olduğu bir yer. Dolayısıyla burası küçük bir Anadolu. Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de aynı felsefeyle büyüteceğiz. Buranın sorunlarını da çözmek zorundayız. Sorunları çözmek önce belediye başkanının ve onun sahip olduğu felsefenin görevidir. Seçildiğin an bu 'mahalle bana oy verdi, bu mahalle vermedi. Oy veren yere hizmet götüreyim, oy vermeyen yere götürmeyim bunu sakın düşünmeyeceksin sayın başkan" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sancaktepe, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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