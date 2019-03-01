Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyun ve Oyunuzu Öyle Kullanın"

Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyun ve Oyunuzu Öyle Kullanın"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi. (4)

"Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:17 Kaynak: AA

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