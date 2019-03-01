Kılıçdaroğlu: "Sandığa Giderken Elinizi Vicdanınıza Koyun ve Oyunuzu Öyle Kullanın"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Uşak
'ta STK
temsilcileriyle bir araya geldi. (4)
"Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın"
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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