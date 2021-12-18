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Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)

18.12.2021 15:41
Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)

'BU ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Buluşması'na katıldı.

'BU ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyada kim sesini duyurmak istiyorsa, haksızlığa uğradıysa gelecek, o kardeşim beni bulacak. Ben onun sözcüsü olacağım. Çok güzel konuşmalar dinledik. Anneler dertlerini anlattılar. Burada eğitimin ne kadar değerli olduğu anlatıldı. Bir devlet vardır, bir de hükümet vardır. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Hükümetler devleti yürütmekle görevlidir. Anayasa engellilerin hakkı teslim ediliyor diyor. Daha ne desin. Peki yapmayan kim? Bizim oy verdiğimiz hükümetler yapmıyor. Bunun için kurumsal yapıya ihtiyacımız var. Yönetici kadrosunda engelli ailelerin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

'EĞİTİMİ KREŞTEN BAŞLATMAMIZ LAZIM'Eğitim konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Eğitim konusu çok önemli. Eğitimin kreşten itibaren başlaması lazım. Anneler çocuklarını kreşe bırakacak. Çocuklar orada sosyalleşecekler. Eğitimi kreşten başlatmamız lazım. Kreş açmanın önünde hiçbir engel yok. Herkes vergi veriyor. 'Peki ben vergi veriyorsam neden kreş açmıyorsunuz?' Hani garibanların devletiydik. Neden bu çocukları eğitim verilmiyor?" dedi.'HİÇBİR AİLE 'DEVLET BENİ GÖRMÜYOR' DEMEYECEKKemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP iktidara geldiğinde yardımları kesecek' deniliyor. Niye keselim. Akıl var, fikir var. Tam tersi hiçbir yardım kesilmedi. Her aileye yardım gitti. Çocuk varsa süt gitti. Bunu Türkiye genelinde kurumsal hale getireceğiz. Türkiye genelinde hiçbir aile 'devlet beni görmüyor' demeyecek. Bundan emin olmanızı isterim. Bu dediğim yoksul aileler için. Ayrıca aile engelli varsa ona da ayrı destek verilecek. O engelli bizim vatandaşımız. O engelliye bakmak bizim devletimizin görevidir. Bu olduğu takdirde her evde huzur olur. Devlet bunu yapamaz mı? Elin devleti yapıyorsa bizde yaparız."'ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

İktidara geleceklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Kararlıyız. İster oy verin, ister vermeyin. Her eve hizmet getireceğimizin sözünü veriyorum. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Devletin dini adalettir. Adalet çok soylu bir kavram. Kainat adalet üzerine inşa edilmiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yerseniz adalet olur mu? Eğitim konusunda göreceksiniz. Onların tamamını yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Beraber olduğumuz takdirde aslında çok güçlüyüz. Bunun farkında değiliz. Göreceksiniz hakkınız teslim edildiğinde, ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Göreceksiniz belediye başkanlarının size nasıl hizmet ettiğini. Harcadıkları her kuruşun hesabını verirler. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye büyük bir ülkedir" ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)
Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)
Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)
Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)
Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Kayseri, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3) - Son Dakika
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