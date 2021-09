Kılıçdaroğlu: Sandık gelecek ve hep birlikte demokrasiyi ayağa kaldıracağız - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Konak Belediyesi'nce düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokrasi mi evet. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunu 100'üncü yılımızda yapacağız. Hiç merak etmeyin, önümüzde güzel günler var. Sandık gelecek ve hep birlikte demokrasiyi ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, Konak Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni oldu. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen törende CHP'li gençler, Kılıçdaroğlu'nu 'Hoş geldin gençliğin demokrat amcası' yazılı pankartla karşıladı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı. Kılıçdaroğlu, Toros Sosyal Tesisi Pazaryeri, Yenişehir Roman Kültür Merkezi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Kurtuluş Müzesi, Yeşmişçizade Konağı, İkizevler Semt Merkezi, Minikler Konağı, Mübadele Parkı, Gençlik Destek Merkezi, Sosyal Destek Merkezi, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Kütüphane Gültepe Spor Tesisi, Engelsiz Yaşam Köyü açılışlarını gerçekleştirdi.

'HER YURTTAŞA EL UZATILMASI GEREKİYOR'Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza seçim öncesi harcadığınız para milletin parası. Hangi yatırımı yapıyorsanız halka yaptığınız harcamaları anlatın dedim. Sayın Başkan yayınladığı sinevizyonda yaptığı projelerin altına harcadığı miktarları da yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Sosyal devlette her yurttaşa el uzatılması gerekiyor. Özellikle engelli vatandaşlara el uzatılması gerekiyor. Ancak maalesef buna pek önem verilmiyor. Engelsiz Köyün açılışı bu yönde önemli ve değerli. 'Seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün halkı kucaklayacaksınız' demiştim. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Dostlarımızla Millet İttifakı'nın belediye başkanları ile birlikte çalışıyoruz. Çok daha geniş bir kitleyi başkanlarımızla kucaklıyoruz. Bulunduğumuz her yere hizmet götürmeliyiz ancak yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapılması lazım" dedi.Konak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarını takip edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Proje bittikten sonra gelip göreceğiz. Öncelikle gerçek var ki evler üst üste yığılmış. Tek bir ağaç yok ancak yapılacak yeni yapılarda binaların aralarında yeşillikler olacak. Hepimiz güzel bir doğaya hasretiz. Yeşil bir kente duyulan ihtiyaç çok daha fazla. Yapacağınız kentsel dönüşümde bunu gösterdiniz ancak bittiğinde gelip o ağaçları göreceğiz. Ağaçların altında oynayan parklarda koşan çocukları göreceğiz. Yeşillik sadece bizim için değil kentte yaşayan diğer canlılar için de önemlidir" diye konuştu.MAHALLE KÜLTÜRÜ VURGUSUKonuşmasını sürdüren Kılıçdaoğlu, "Kentsel dönüşüm yapılırken mahalle kültürü kaybolmamalı. Kültürün temelinde dayanışma vardır. Dönüşüm yapılırken, bu durum muhakkak bu gözetilmelidir. İktidar sahipleri oturup kalksınlar, Millet İttifakı belediyelerine teşekkür etsinler. Bizim belediyelerimiz olmasa pandemi sürecinde büyük felaketlerle karşılaşılırdı. Ayrıca bir Roman çalıştayı yapacağız. Onlara hizmet etmek çok önemlidir. Çünkü onlar kamu hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamadılar. Romanlar ile ilgili bir strateji planı hazırladık tüm belediyelerimize dağıttık" dedi.'HEP BİRLİKTE DEMOKRASİYİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmayı hatırlatarak sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Kahramanmaraş'ta bir konuşma yapıyor beyefendi. Hedefinde yine onun deyimiyle Bay Kemal var. Onu ciddiye almayın. Engelli kadrolarını doldursun ilk önce. Allah'ın izni ile bu ülkede barış demokrasi nasıl olur sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya göstereceğiz. Barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokrasi mi evet. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunu 100'üncü yılımızda yapacağız. Hiç merak etmeyin, önümüzde güzel günler var. Sandık gelecek ve hep birlikte demokrasiyi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.Konak ilçesinde açılışı yapılan 13 projenin toplam maliyetinin 59 milyon lira olduğunu, yapımı süren projelerin ise 24 milyon lira olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2 yıl içinde devam eden projelerle birlikte 83 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. Göreve geldiği günden itibaren seçim sürecinde söz verilen vaatlerin yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyen Batur, kentsel dönüşüm konusunda da açıklamalarda bulundu. Batur, "Konak'ın en önemli sorunu; yapı stoğunun eksik olması. Konak yaşlı bir kent. Gecekondu mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın talebi, kentsel dönüşüm, imar değişikliği ve yaşam tarzının değişmesiydi. Bu önerileri hemen icraata geçirdik. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla ve yerinde dönüşümle, halkımızın projeye katılımı ve yüzde yüz uzlaşıyla bu işleri başaracağız. Artık bu kent böyle bir görüntüyü hak etmiyor" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Agora Ören'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Zirvesi gala yemeğine katılacak.