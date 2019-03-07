Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Sandıkta gerekli dersi vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Sandıkta gerekli dersi vereceğiz

1 saat önce

CHP ve İYİ Parti'nin ortak mitinginde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sandıkta gerekli dersi vereceğiz.

Kılıçdaroğlu: Sandıkta gerekli dersi vereceğiz, System.String[]
CHP ve İYİ Parti'nin ortak mitinginde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Yanlış yapan insana yanlış yaptığını hatırlatmamız gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:45 

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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