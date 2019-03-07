Kılıçdaroğlu: Sandıkta gerekli dersi vereceğiz
1 saat önce
CHP ve İYİ Parti'nin ortak mitinginde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sandıkta gerekli dersi vereceğiz.
CHP ve İYİ Parti'nin ortak mitinginde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Yanlış yapan insana yanlış yaptığını hatırlatmamız gerekiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:45
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