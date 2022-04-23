Kılıçdaroğlu: "Saray Karanlığına Mahkum Olan Ülkemiz, Gerçek Vatanseverlerin Elinde Aydınlığa Ulaşacaktır" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı yazılı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu, "Saray Hükümetinin karanlığına mahküm olan güzel ülkemiz, ancak gerçek vatanseverlerin elinde aydınlığa ulaşacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı yazılı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesi'nde 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' der. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yıl önce işte bu azim ve kararlılığın nişanesi olarak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur.

Günümüzde demokrasi karşıtlarının itibarsızlaştırmaya çalıştığı TBMM, milletimizin tam bağımsızlık ve demokrasi hasretinin buluştuğu kutlu çatının adıdır. Hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, herkesin kayıtsız şartsız eşit haklara sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde de Milli Kurtuluş Savaşı boyunca eşsiz bir dayanışma ve inanç örneği gösteren Gazi Meclisimiz vardır.

"SARAY KARANLIĞINA MAHKÜM OLAN ÜLKEMİZ, GERÇEK VATANSEVERLERİN ELİNDE AYDINLIĞA ULAŞACAKTIR"

Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan'ı Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Evlatlarımıza demokrasiyi miras bırakmak da Cumhuriyet'in bugünkü temsilcileri olarak bizlere nasip olacaktır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik standartları gelişmiş, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacak olanlar da şüphesiz genç nesillerimizdir. Kendilerinden beklentimiz, gerçek birer vatansever olmalarıdır. Saray hükümetinin karanlığına mahküm olan güzel ülkemiz, ancak gerçek vatanseverlerin elinde aydınlığa ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."