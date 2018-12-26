Kılıçdaroğlu: 'Savaş bir sağlık sorunudur' beyanı son derece doğal

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz." dedi.

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