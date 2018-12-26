Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: 'Savaş bir sağlık sorunudur' beyanı son derece doğal

Kılıçdaroğlu: 'Savaş bir sağlık sorunudur' beyanı son derece doğal

47 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz.

Kılıçdaroğlu: 'Savaş bir sağlık sorunudur' beyanı son derece doğal, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:03 

Ekonomi
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