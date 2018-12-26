Kılıçdaroğlu: 'Savaş bir sağlık sorunudur' beyanı son derece doğal
47 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'Savaş bir sağlık sorunudur' diye görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:03
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