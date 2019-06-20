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Kılıçdaroğlu: Sayıştay açıklaması rapordur

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayıştay açıklaması rapordur.

Kılıçdaroğlu: Sayıştay açıklaması rapordur, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayıştay açıklaması rapordur. Raporu yazar internet sitesine koyar, herkes oradan okur. Rakamlar var mı? Var. Sayıştay rakamlara itiraz ediyor mu? Hayır. Rakamlar doğruysa Sayıştay neyine itiraz ediyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53 
Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştay, Ekonomi
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