Kılıçdaroğlu: Sayıştay açıklaması rapordur
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayıştay açıklaması rapordur.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayıştay
açıklaması rapordur. Raporu yazar internet sitesine koyar, herkes oradan okur. Rakamlar var mı? Var. Sayıştay rakamlara itiraz ediyor mu? Hayır. Rakamlar doğruysa Sayıştay neyine itiraz ediyor." dedi.
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