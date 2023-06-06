Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinden sonra ilk kez konuştu: O faturaları silin - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinden sonra ilk kez konuştu: O faturaları silin

06.06.2023 21:59

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim yenilgisinin ardından sessizliğe bürünen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Depremzedelere toplu elektrik faturası kesildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." dedi.

Seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, depremzedelere toplu elektrik faturası kesildiğini belirterek sert çıktı.

"İNSANLIĞINIZ YOK SİZİN"

Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini depremzedeler için bozdu: O faturaları silin

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiası doğru değildir.

İşin doğrusunun da anlatıldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

"ZAMSIZ 6 TAKSİTLE TAHSİL EDİLECEK"

Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir.

"AĞIR VE ORTA HASARLI KONUT VE İŞ YERLERİNİN BORCU SİLİNMİŞTİR"

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır."

Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu fatura kesildiğini belirterek sert çıktı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi CHP liderini yalanladı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

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