Kılıçdaroğlu: Seçimi kazanmamız halinde seçmenlerimizin sokağa çıkmamasını rica ediyorum

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara yanıt verdi.

"PROVOKASYONA AÇIK BİR ORTAM OLABİLİR"

14 Mayıs gecesi seçimi kazanmaları halinde muhalefeti destekleyen seçmenlere önemli bir çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevinç gösterileriyle sokağa çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız. Seçimi kazanmamız halinde seçmenlerimizin sokağa çıkmamasını rica ediyorum. Provokasyona açık bir ortam olabilir, o ortamı yaratmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

"HİÇBİR YARDIM KESİLMEDİ, TAM TERSİNE ARTTI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şikayet etmeyen hemen hemen hiçbir kesim yok. Sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanların durumu gayet iyi, dış politikayla ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçiliğe atandığını görüyorsunuz. Havuz medyasının da keyfi yerinde, onlara da kamu bankalarından kaynak aktarılıyor. 4-4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Aslında bu sosyal yardımlar sınırlı sayıda ve şöyle bir propagandayla yapılıyor: Bakın iktidar değişirse siz bunları alamazsınız. Bir anlamda tehdit ediyorlar, aynı propagandayı yerel seçimlerde de yaptılar. Oysa hiçbir yardım kesilmedi, tam tersine arttı. Belediye başkanlarımız yardımları kişilerin onurlarını koruyarak yapıyorlar, afişe etmeden yapıyorlar. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bu insani bir kuraldır. Sosyal yardımlar yapılırken hiçbir parti ayrımı yapılmadı. Hangi görüşten olursa olsun kişinin ekonomik durumu göz önüne alındı. AK Parti tam tersini yapıyor.

"BAZI HACKERLARLA ANLAŞMA YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabiliyorlar. Bu bilgi geldiğinde önce araştırdık, yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldığını ve bitcoin üzerinden ödeme yapıldığını öğrendik. Bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar.

"ELLERİNDE BİLGİ VARMIŞ, AÇIKLAYIN KARDEŞİM"

İktidarı kaybedeceklerini biliyorlar. İftira ve yalanlarla seçimi nasıl kazanabiliriz, bunun arayışı içindeler. Bu tablo onların panik içerisinde olduklarını gösteriyor. Ellerinde bilgi varmış, açıklayın kardeşim. Biz açık insanlarız, evimizin mutfağını bile açtık. Acı olan şey, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştüğü acizlik. İnsanda biraz utanma olur, er meydanına eşit koşullarda çıkılır. Sen devletin bütün gücünü arkana almışsın, üzerinden karalama kampanyası başlatarak Kılıçdaroğlu'nu yenmeye çalışıyorsun. Yenemezsin kardeşim, yenemezsin. Ahlaklı olursan gel yanıma, oturursun tartışırsın.

"SEÇİM İLK TURDA BİTECEK"

Devletini seven, namuslu bürokratlar var. O namuslu bürokratlar seçimin de sağlıklı bir ortamda yapılmasını istiyorlar. Karalama kampanyalarının yanlış olduğunu biliyorlar, devletin içindeki organlar tümüyle bozulmuş değil. Biz her şeyden önce ülkemizin çıkarlarını düşünürüz. Türkiye için demokrasi istiyoruz, uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Biz gizli kapaklı ne yapacağız? Seçim ilk turda bitecek. Bir değişim talebi dipten geliyor. Daha iyi koşulları getireceğiz Türkiye'ye. Ekonomik krizden Türkiye'yi çıkaracağız, çok kararlıyız."