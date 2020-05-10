Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

CHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın annesi Berrin Hayta ve 1993'te Van'da şehit olan Namık Ayhan Akbaba'nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Anneler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Büyük acılar yaşadınız. Kolay değil tabi evlat acısı. Evlat acısı acıdır ama sonuçta bir şehidimizdir. O şehit sadece sizin değil Türkiye'nin şehidi, onuru, gururudur. Sizin acınız derindir Ama şehit olması bütün Türkiye'nin onu kucaklaması farklı bir şey. Allah sabır versin dedik her zaman. Bütün gençler sizin evladınız, çocuğunuzdur. Şahsınızda bütün şehit annelerine selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Anneler Günü'nüzü en içte dileklerimle kutluyorum" dedi.