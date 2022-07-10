Kılıçdaroğlu, Şehit Annesi Hüsna Göl'ün Kurban Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Şehit Annesi Hüsna Göl'ün Kurban Bayramını Kutladı

10.07.2022 12:54
Kılıçdaroğlu, Şehit Annesi Hüsna Göl'ün Kurban Bayramını Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüştü; Göl’ün Kurban Bayramı’nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüştü; Göl'ün Kurban Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 27 Şubat 2012'de, PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Coşkun Göl'ün annesi Hüsna Göl'ü telefonla aradı ve Kurban Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, şehit annesine şunları söyledi:

"Kurban Bayramınız kutlu olsun. Şehit annesi olarak sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, ellerinizden öpüyorum. O şehit hepimizin şehidi, hepimizin evladı, bütün gençler de sizin evladınızdır. Tekrar Kurban Bayramınızı kutluyorum, ellerinizden öpüyorum. Ailenizin bütün fertlerine selamlar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Şehit Annesi Hüsna Göl'ün Kurban Bayramını Kutladı - Son Dakika

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