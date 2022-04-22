Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

22.04.2022 20:42
Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Nisan gecesi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda bugün şehit olan asker Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Gök'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şehit Askerimiz Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum' - Son Dakika


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