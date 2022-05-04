Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İstihkam Teğmen Talha Bahadır için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."