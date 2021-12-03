Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
03.12.2021 23:30
Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesine taziyede bulunması Dua edilmesi MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Ovacık'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu...
Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesine taziyede bulunması
Dua edilmesi MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Ovacık'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin, Erdemli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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