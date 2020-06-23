Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

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CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu görüşmede şehide Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Köse, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti - Son Dakika

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