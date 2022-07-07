Kılıçdaroğlu: "Şehit P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan Rahmet Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Şehit P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan Rahmet Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

07.07.2022 16:35
Kılıçdaroğlu: "Şehit P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan Rahmet Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şehit P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan Rahmet Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Şehit P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'ya Allah'tan Rahmet Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum" - Son Dakika
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