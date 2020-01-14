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Kılıçdaroğlu: "Şehit yakınları ve gaziler için toplanan para şu anda yok, hiç bir yerde yok,...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:26 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
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