Kılıçdaroğlu: "Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın"

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın' - Son Dakika
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18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
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