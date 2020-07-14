Kılıçdaroğlu: "Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın"
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:06 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın' - Son Dakika
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