Kılıçdaroğlu - SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu -...

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- Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: AA
- Salondan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
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