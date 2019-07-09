Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu -...
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu - SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu -...

2 saat önce

- Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
Kılıçdaroğlu - SETA'nın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları başlıklı raporu -...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu -...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]