Kılıçdaroğlu, Siirt'te şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Siirt'te şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.