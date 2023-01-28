Kılıçdaroğlu Sinan Ateş'in Annesine Seslendi: "Bu İş Torbacılarla Kalmaz. Bu Ateş En Tepedeki Suçluları da Yakacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesine seslenerek "Oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sinan Ateş'in annesine seslenen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"O ÇETENİN YAKASINA YAPIŞIP AİLENİN ACISINI BİR NEBZE OLSUN DİNDİRECEĞİZ"

"'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.

Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum."