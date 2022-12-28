Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantının ardından, EYT düzenlemesine son halini verdiklerini, düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırlaması olmayacağını açıkladı.
Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık" dedi.
EYT de şartların belli olmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gönderme geldi. Aylar önce EYT için yaptığı paylaşımda kullandığı "Loading (yükleniyor)" görselini kullanan Kılıçdaroğlu "Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT sonrası olay gönderme: Beni yorma Recep Tayyip Erdoğan - Son Dakika