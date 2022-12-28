Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT sonrası olay gönderme: Beni yorma Recep Tayyip Erdoğan

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EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte ilk tepkiler

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantının ardından, EYT düzenlemesine son halini verdiklerini, düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırlaması olmayacağını açıkladı.

"AKTİF PASİF DENGEYİ KORUDUK"

Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık" dedi.

"SIRADA ÖTV VAR SONUCUNU BİLİYORUZ"

EYT de şartların belli olmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gönderme geldi. Aylar önce EYT için yaptığı paylaşımda kullandığı "Loading (yükleniyor)" görselini kullanan Kılıçdaroğlu "Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.