Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)

Kılıçdaroğlu: Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:15 Kaynak: AA
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