Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar' - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:15 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)
Son Dakika Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor