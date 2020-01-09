Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Siteler'de esnafı ziyaret etti, sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası üyeleri ile de buluştu, konuşma yaptı. Esnafın sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaan ULU/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:25 Kaynak: DHA
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