Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Sivas olaylarının 26. yılı
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Kılıçdaroğlu - Sivas olaylarının 26. yılı

2 saat önce

- Salondan genel görünüm CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan genel görünüm
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kılıçdaroğlu - Sivas olaylarının 26. yılı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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