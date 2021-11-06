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KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR

06.11.2021 17:45

"Pandemi Döneminde Başka Partilerden CHP'ye Geçmiş Üyeler ile Buluşma" toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve siyaset organı onu görmüyorsa onun açlığını istismar ediyorsa o siyaset değildir.

"Pandemi Döneminde Başka Partilerden CHP'ye Geçmiş Üyeler ile Buluşma" toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve siyaset organı onu görmüyorsa onun açlığını istismar ediyorsa o siyaset değildir. Siyaset hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği bir Türkiye inşa etmektir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Pandemi Döneminde Başka Partilerden CHP'ye Geçmiş Üyeler ile Buluşma" toplantısı düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partililer ve yeni üyeler katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Siyaset cebi doldurmak için yapılmaz. Siyaset toplumu ayrıştırmak için yapılmamalı. Siyasetin konusu; herkesin işi var mı? Herkes mutlu mu? Türkiye birilerine el avuç açtı mı açmadı mı? Türkiye'nin sorunları var mı ve biz bu sorunları nasıl çözeceğiz? Siyasetin konusu bu olmalı. Öyle bir noktaya getirdiler ki bizi, komşumuzun kimliğini soruyoruz. Komşumuzun inancını soruyoruz. Komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz. Komşu komşudur. Geçmişte bizim de hatalarımız oldu. Bizim de eksikliklerimiz oldu. Onu da söylüyorum. Bütün o hataların hepsini telafi ettim ve edeceğim. Bütün eksikliklerimizi telafi ettim ve edeceğim. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve siyaset organı onu görmüyorsa onun açlığını istismar ediyorsa o siyaset değildir. Siyaset hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği bir Türkiye inşa etmektir. Eğer bu ülkede hala insanlar pazar artıklarından besleniyorlarsa, evlerine ekmek götüremeyen binlerce insan varsa, Çocuğunu yatağa aç yatıran anne varsa öyle siyaset olmaz. Öyle siyaset yere batsın" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Düşünmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Bir kişi karar verecek, hepimiz ona uyacağız. ya biz robot muyuz? Bana çok saldırılar oldu ben bunu biliyorum. Linç girişimleri oldu. Bunları da biliyorum. Ama hiçbir şey beni bu millete hizmet etmekten alıkoyamaz bunu bilmenizi isterim. Benim siyaset anlayışım şöyledir. Rahmetli Ecevit söylerdi. 'Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen.' İstediğimiz bu. Siz adaleti bir tarafa atıp benim gibi düşünmeyen insanları hapse atarsanız orada adalet olmaz. Adalet benim gibi insana da saygı göstermektir. Politikacıların alkışa değil, politikacıların sağlıklı, tutarlı, eleştiriye ihtiyacı var. Eksiğimiz varsa bize söylesinler. Yanlışımız varsa bize söylesinler. Biz bazen gerçekleri görmeyebiliriz. Yanlış da yapabiliriz. Hatamız da olabilir. Ama en sağlıklı bilgiyi bize kim verecek? Sokaktaki vatandaş verecek. Birisi var asgari ücretle iş bulamıyor öbür tarafta var 5 yerden maaş alıyor. Üstelik aldığı her bir maaşın miktarı 10 bin liranın üzerinde. Bu mudur adalet? İşsizlik tam bir felaket, işsizlik bütün kötülük anasıdır. İşsiz insan kadar tehlikeli bir şey yoktur. Aç ya bu insan ne yapsın bu insan"

"SOSYAL YARDIMI KADININ BANKA HESABINA YATIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi aile destekleri sigortasını getirmek olacak. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Yoksulluğu yönetmek değil asıl olan yoksulluğu bitirmektir. Yardımları da kaldıracağız. Ailenin gelir düzeyi düşükse bankada hesap açacaksın, oradan sosyal devletin verdiği kaynaktan çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Bana makarna veriyor. Belki ben makarna değil evimin ihtiyacını karşılamak istiyorum. Aile destekleri sigortasında aile para verilirken kadının banka hesabını yatıracağız parayı. Bazı kanaat önderleri ile konuşuyorum diyorlar ki biz CHP'yi böyle bilmiyorduk. Diyorum ki haklısın, CHP'yi biz size anlatmadık ki, bizim rakiplerimiz CHP'yi anlattı" dedi.

KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR
KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR
KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR
KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU SİYASET HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞI AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTİR - Son Dakika


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