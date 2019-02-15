Kılıçdaroğlu: Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım
36 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik. Orta Doğu
'da sorun vardı, nasıl çözülür diye söyledik. Ne zaman? 2003 yılında." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:40
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