Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım

Kılıçdaroğlu: Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım

36 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik.

Kılıçdaroğlu: Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik. Orta Doğu'da sorun vardı, nasıl çözülür diye söyledik. Ne zaman? 2003 yılında." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:40 

Orta Doğu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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