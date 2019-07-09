Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum" - TBMM
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Kılıçdaroğlu: "Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum" - TBMM

1 saat önce

- Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partililerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi NCL hastalarının yakınlarının Kılıçdaroğlu'na çiçek takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel...

- Salondan ve katılımcılardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partililerle tokalaşması
Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi
NCL hastalarının yakınlarının Kılıçdaroğlu'na çiçek takdimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kılıçdaroğlu: Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum - TBMM
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:36 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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