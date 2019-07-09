Kılıçdaroğlu: "Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum" - TBMM
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- Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partililerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi NCL hastalarının yakınlarının Kılıçdaroğlu'na çiçek takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:36 Kaynak: AA
- Salondan ve katılımcılardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun salona girişi ve partililerle tokalaşması
Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi
NCL hastalarının yakınlarının Kılıçdaroğlu'na çiçek takdimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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