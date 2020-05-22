Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur.

Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Siyasette eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi, adı üstünde muhalefet. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru yapıyorsa 'doğru yapmış' diyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, video konferans toplantısında farklı illerden muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iyilik konusunda kim katkı veriyorsa kendileri için değerli olduğunu bildirerek, "Sonuçta vatandaşımızın siyasi görüşü, kimliği ya da yaşam tarzı ne olursa olsun bizim vatandaşımız. Bütün muhtar arkadaşlarım; sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını söylediler. Bir muhtar arkadaşımız da 'sadece alkışlamak yetmez' diye söyledi. Doğru, sadece alkışlamak yetmez. Ama bu arada meclis güzel bir şey yaptı. Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda şikayet vardı. Meclis de oy birliği ile sağlık çalışanlarının bu talebini karşıladı ve bu konuda bir kanun çıktı. Ben bu pandemi sürecinin başında sağlık çalışanlarına bir ayrıcalık tanınmasını istemiştim. O da büyük ölçüde sağlandı; ama orada tam bir adalet gerçekleşmedi. Bazı sağlık çalışanlarına hiç ek ödeme verilmedi, bazı sağlık çalışanlarına verildi. Keşke hepsine verilebilseydi daha iyi olurdu" dedi.

'DEVLETİ BİRİLERİNE MUHTAÇ HALE GETİRMEMEK LAZIM'

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilke üzerine kendi düşüncelerini anlattığını vurgulayarak, "Birinci olarak Atatürk der ki; özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ne demek? Bayrağımın altında hiç kimsenin gücünü, egemenliğini kabul etmem, bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. Bu Mustafa Kemal'in siyasi manifestosudur. Bayrağıma müdahale ettirmem, ben bu bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. 2'ncisi ise ekonomik manifestodur. Der ki Atatürk; savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Yani ekonomik olarak güçlü değilsen bayrağın da olsa sen birilerine muhtaç hale geliyorsun. Devleti birilerine muhtaç hale getirmemek lazım. Getirirsen devlet bağımsızlığını kaybeder" dedi.

'SİYASETTE KAVGA YANLIŞ

Kılıçdaroğlu, kavga etmemek gerektiğini de kaydederek, "Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Siyasette eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi, adı üstünde muhalefet. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru yapıyorsa 'doğru yapmış' diyeceksin. 'CHP hep eleştiriyor, hiç öneri getirmiyor' diyorlar. Pandemi sürecinde, ondan önceki süreçte ve en son açıkladığım 16 maddede hiçbir eleştiri getirmedim. Sorun nasıl çözülebilir diye düşüncelerimizi ifade ettik. O düşünceler için iktidar diyebilir ki 'Bu yanlıştır, doğrudur, eksiktir' diyebilir. 'Şu olsa daha iyiydi' diyebilir; ama tümden reddetmek, eleştiriyi hakaret boyutuna ulaştırmak bunlar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi muhtarlıklardan başlıyor. Çünkü muhtar hiçbir partinin üyesi olmadan ya da hiçbir partinin logosunu kullanmadan, amblemini kullanmadan kendi adıyla çıkar seçime katılır, vatandaş da gelir muhtarını seçer. O açıdan sizin seçimleriniz yüzde yüz saf demokrasi seçimidir" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, kavga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok - Son Dakika

Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]