Kılıçdaroğlu: "Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (4)

"Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır"

Kılıçdaroğlu: Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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