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Kılıçdaroğlu: "Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (4)
"Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır"
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