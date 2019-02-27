Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Siyasi Partiler Devlet Olmak İçin Gelmezler Devleti Yönetmek İçin Gelirler"

Kılıçdaroğlu: "Siyasi Partiler Devlet Olmak İçin Gelmezler Devleti Yönetmek İçin Gelirler"

8 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:55 Kaynak: AA

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