Kılıçdaroğlu: "Siyasi Partiler Devlet Olmak İçin Gelmezler Devleti Yönetmek İçin Gelirler"
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:55 Kaynak: AA
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