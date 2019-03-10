Kılıçdaroğlu: "Siyasi Partilerin Yöneticileri İyi Yönetici, Düzgün Yönetici Seçmek Zorundadır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan ve katılımcılardan detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi. (3)

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