Kılıçdaroğlu: "Siyasi Partilerin Yöneticileri İyi Yönetici, Düzgün Yönetici Seçmek Zorundadır"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan ve katılımcılardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:57 Kaynak: AA
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