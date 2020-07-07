Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, 'işçiler çalışabilir' diye raporlar da vermişlerdi. Ama siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak "Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, 'işçiler çalışabilir' diye raporlar da vermişlerdi. Ama siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar. Fakat bu fabrikanın sahibi nereden, kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. Belki o vefat eden kişilerden kimse CHP'ye oy vermedi. Ama o haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak ilk kişi benim. Biz adaletten, haktan, hukuktan, alın terinden yana bir partiyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. İlk gelen raporlarda tüzüğe aykırı bir şekilde güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiş, tüzüğe uygun havalandırma yok, patlayıcı madde üretilen bu tür iş yerlerinde duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekeceğine dair açık hüküm var; ama buna da uyulmadığını görüyoruz. CHP'li belediye başkanı olsa çoktan açığa alınmıştı. Ruhsatı kim verdi?" diye konuştu.

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
'ADALEDİN TEMELİ SAVUNMADIR'

Kılıçdaroğlu, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen boralara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili ise "Eğer devletin dili adaletse adaletin temeli savunmadır. Kim savunacak peki? Dünyanın her tarafında ister zengin ister fakir ister kölelik düzeni olsun avukatlar savunur. Böyle bir görevi var. Yargıyı böldüler. Medyayı böldüler. Savunmayı da bölecekler. Bu teklif Adalet Komisyonunda görüşülüyor, en büyük adaletsizliklerin yapıldığı komisyon. Baro başkanları gelip, görüş beyan etmek istiyorlar. Yasa teklifi hakkında görüşlerini anlatacaklar; ama izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER HAM OLARAK FTP ADRESİNE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
22:48
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
22:47
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
18:01
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 23:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]