Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım

22.04.2023 18:24
Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak halka satmaya çalışanların yalan söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, ekonomiyi uçuracaklarını söyledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; ekonomiye ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ilgili açıklaması şöyle:

"300 DOLARINIZ OLSA NEBATİ'YE YATIRIM YAPSIN DİYE VERİR MİSİNİZ"

"Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına? Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın yüzde 6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

"SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR HALKIM. BU MİLLET BÖYLE BİR EKONOMİ REZALETİNİ ASLA HAK ETMEDİ"

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Gençlere 14 Mayıs için çağrı yaptı Kılıçdaroğlu, Gençlere 14 Mayıs için çağrı yaptı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla buluştu Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Bayern Münih'i dağıttılar! Thomas Tuchel göreve çok kötü başladı
19:39 Altın yağıyor! Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu
19:31 Akşener, "Yerli ve milli mi arıyorsun Recep bey? Aha burada" diyerek Bilge Yılmaz'ı işaret etti: İnşallah ekonomimizi yönetecek
18:57 Bir gol sesi daha! İstanbul'daki maçta tempo iyice yükseldi
18:51 VAR kayıtlarını inceleyen MHK'den tarihi karar: İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemlere görev verilmeyecektir
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için 10 müjdeyi art arda sıraladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi verilecek
18:36 Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
18:19 Uşak'ta yatalak karısını öldüren koca, aynı silahla intihar etti
18:03 Yine amatör yine olay! Rize'deki maçta futbolculara yakışmayan görüntüler
17:52 Arda Güler'den canlı yayında fena gaf! Durumu toparlamak isterken daha da kötü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2023 20:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement