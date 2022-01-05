Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız

05.01.2022 14:09

Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağızCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen medya kuruşlarının CHP muhabirleri ile bir araya gelerek, sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, 2022 yılının miting takviminin belirlenip belirlenmediği sorusu üzerine, henüz planlama yapıldığını ancak mitinglere çok fazla ağırlık vermeyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ağırlığı gittiğimiz illerde kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlerle buluşmaya veriyoruz. Örneğin; bir ile gittiğimde önce meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, sonra kanaat önderleri ile toplantı yapıyoruz. Sonra onların sorularını yanıtlıyoruz. Özellikle Kayseri'de yaptığımız toplantı beni şaşırttı. Bin kişilik salon tıka basa doluydu. Bu tür toplantılar yapıyoruz ve bu toplantıların mitinglerden daha verimli olduğunu düşünüyorum şahsen" dedi.

'GÜVENİ SAĞLAYAMAZSANIZ DEVLETİ YÖNETEMEZSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları takdirde ilk bir hafta içinde yapacakları işin Strateji Planlama Teşkilatını kurmak olduğunu belirterek, "Bir kararname ile kuruluyor. Bu ülkenin geliri, gideri nedir, paralar nereye gidiyor nereye harcanıyor? Siz bunları bilmezseniz zaten sağlıklı yönetemezsiniz. Bunu kurduğumuzda, burada çalışacak nitelikli insanlara da ihtiyacımız olacak. 5 yıl için iktidarsak önümüzdeki 5 yılı planlamanız lazım ve Stratejik Planlama Teşkilatı ile bunun da belirlenmesi lazım. Biz Türkiye'nin en verimli, istihdam yaratan, önümüzdeki süreç içinde bölgesindeki en güçlü ülke olacak pozisyonda yatırımlar yapacağız. En yetkin insanları buralara atayacağız. Bunlar devletin yönetenlerle vatandaşlar arasındaki güveni sağlayacak. İlk bir hafta içinde sağlayacağız bu güveni. Güveni sağlayamazsanız, devleti yönetemezsiniz" diye konuştu.

'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÇALIŞMALARI'

Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili gelişmeler ne zaman açıklanacak?' sorusuna ise, "Şu anda genel başkanlar kendi ekip arkadaşlarıyla, genel başkan yardımcılarıyla olayı değerlendiriyorlar. Doğrusunu isterseniz biz de kendi Merkez Yönetim Kurulu'nda bunu henüz masaya yatırıp konuşmadık. Ama belirli bir zaman dilimi içerisinde bunu gerçekleştiririz" diyerek cevap verdi.

'BEYEFENDİ BİZİM SOKAĞA ÇIKMAMIZI İSTİYOR'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Gülümseyerek yorumladım. Tam tersine arkadaşlara 'Taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız. Büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için sanki biz 'sokaklara çıkın, şunu yapın, bunu yapın' diye talimat verdik. Bunun basın danışmanları yok mu? En azından bizim neler konuştuğumuzu kendilerinin önüne koymuyorlar mı? Biz tam tersine 'sakin, sabırlı, seçim sandığını bekleyeceksiniz, sandık gelecek, gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız' diyoruz. Bunu her yer de söylüyorum. Ama beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız."

HDP'NİN CHP'YE YAPTIĞI ZİYARET

Kılıçdaroğlu, HDP'nin geçen hafta kendilerine yaptığı ziyaretin değerlendirilmesinin istenmesi üzerine, "HDP geldiğinde; 'Bir erken seçimle ilgili bir önerge vereceğiz' dedi. Verebilirler; sonuçta bağımsız siyasal bir parti. Hepimizin saygı duyması gerekir. Biz zaman zaman önerge veriyorsak, diğer partiler nasıl önerge veriyorsa, HDP de önergesini verebilir" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime gitmek zorunda olduğunu belirterek, "Şunun için, ülke yönetilemez noktaya geldi. Hazinenin, piyasanın, vatandaşın durumu malum. Nereye kadar götürecek? Doların yükselmesi Türkiye'nin yükümlülüklerini artırdı" dedi.

'RANDEVU İSTEDİK, GELMEDİ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerin emrivaki ziyaret olduğu şeklindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmeden önce randevu talep istedik. Randevu gelmedi. Haksızlığa uğrayan, sınava girip sözlüde elenen öğrenciler var. Bu öğrenciler geldiler. Onlarla beraber bir basın toplantısı yaptık ve orada bakanlığa gideceğimi de söyledim. Yaklaşık 15 saat sonra ben oraya gittim. Orada o açıklamayı gençler adına yaptım. Haksızlığa uğrayan gençler var. Oraya da kilit de vurulmuş. Ama şu bir gerçek; onların haklarını da arayacağım. Haksızlığa uğrayan herkesin demokratik yollarla hakkını arayacağız" diye konuştu.

'EKREM BEY'İ SUÇLAMALARININ NEDENİ EKONOMİDE YAŞANAN GERGİNLİK'

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu iddiaları üzerine başlatılan teftişte ilişkin ise şunları kaydetti:

"Eleman alınırken belediyeye savcılıktan iyi hal kağıdı alıyorsunuz. Veren kim; savcılık. Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı. Terör ya da terörist olan birisine siz nasıl savcılıktan iyi hal kağıdı alıyorsunuz? Onu yapmıyorlar. Doğrudan doğruya Ekrem Beyi suçluyorlar. Aslında Ekrem Beyi suçlamalarının nedeni, ekonomide yaşanan bu gerginliğin, kaosun unutturulması. İşin Türkçesi o. Çünkü yağmur gibi gelen zamlar var. İşsizlik var. İnsanlar geçinemiyorlar. Bu sorunların üzerine Ekrem Beyi de ilave ederek, tartışma zeminini bu tarafa doğru çekmek istiyorlar. Müfettişleri görevlendirmişler; zaten bizim belediye başkanlıklarından müfettişler eksik olmuyor ki. Sürekli denetleniyorlar. Bizim belediye başkanları da zaten buna alışkınlar."

'BÜTÜN ÖNLEMLERİ BELEDİYE BAŞKANLARINA BİLDİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, 'Belediyelerinize herhangi bir polis baskını olması durumunda ne yapacaksınız?' sorusuna da, "Hazırlığımızı şu şekilde yapıyoruz; müfettişler belge istediğinde mutlaka dökümünü alacaksınız, hangi belgeyi verdiğinizi alacaksınız ve bir örneğini de yanınızda tutacaksınız. Çünkü, belgeyi yok edebilirler, yırtarlar. Sonra 'belge istedik bunu vermediler' diyecekler. 'Ben sana verdim' diyeceğiz, 'hayır sen bana vermedin' diyecekler. Dolayısıyla bütün önlemleri belediye başkanlarına bildireceğiz. Müfettiş gelecek ve belge istediği zaman bir örneğini alacaksınız, dokümanını alacaksınız ve memurlar imzalayacak" diye cevap verdi.

'SİYASET DİN ALANINA ASLA GİRMEMELİ'

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Plan Bütçe Komisyon üyeliği yaptığım dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuran kurslarında öğrencilere verilen derslerin kitaplarını istedim. Son derece güzel hazırlanmış, özenle seçilmiş, çocukların Kuranı rahat öğrenebilecekleri materyaller vardı. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kutladım. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteyen annelerin ve babaların çocuklarına Kuranı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din alanına asla girmemeli. İnanç alanına asla girmemeli. Kimlik alanına asla girmemeli. Zaten Anayasamızın 24'üncü maddesinde bu gayet açık ne net" dedi.

'TANJU BEY İSTERSE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR'

Kılıçdaroğlu, uyarı cezası alan partisinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Ben de partimi uyarıyorum ve Ekmeleddin İhsanoğlu gibi milletin gönlünde taht kuramamış yanlış bir adayla seçime girerlerse sonra Tanju Özcan nereden çıktı demesinler' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Tanju Bey cumhurbaşkanı adayı olabilir mi; olabilir. Herkes diyor 'ben adayım' diye. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilirim diyor. Yüz bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz 'sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın' diye özel bir baskı ya da düşüncemiz yok. Tanju Bey kendi yönettiği il çerçevesinde hassasiyetlerini üreterek zaman zaman politika üretiyor. Ona da saygı duymak gerekiyor bir anlamda" dedi.

Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye         
15:31
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı         
15:15
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:20 Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
15:03 Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 15:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement