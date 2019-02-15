Kılıçdaroğlu, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"Na Katıldı
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Tavşanın niyet çekmesi Kılıçdaroğlu'nun gözleme pişirmesi Çalıştaya girerken detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları Koordinatörlüğünce TBB Litai Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve...
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Tavşanın niyet çekmesi
Kılıçdaroğlu'nun gözleme pişirmesi
Çalıştaya girerken detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları Koordinatörlüğünce TBB Litai Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:02 Kaynak: AA
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