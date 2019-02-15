Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"Na Katıldı

Kılıçdaroğlu, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"Na Katıldı

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Tavşanın niyet çekmesi Kılıçdaroğlu'nun gözleme pişirmesi Çalıştaya girerken detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları Koordinatörlüğünce TBB Litai Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve...

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Tavşanın niyet çekmesi
Kılıçdaroğlu'nun gözleme pişirmesi
Çalıştaya girerken detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları Koordinatörlüğünce TBB Litai Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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