Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Son 10 ayda gecikme faizi yüzde 78 arttı" - TBMM
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Kılıçdaroğlu: "Son 10 ayda gecikme faizi yüzde 78 arttı" - TBMM

46 dakika önce

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu:
- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (12)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:45 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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