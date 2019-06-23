Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek
49 dakika önce
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:23
'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara
'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.
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