Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek
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Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek

49 dakika önce

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu sonuçları genel merkezden takip edecek, System.String[]
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:23 
İstanbul, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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