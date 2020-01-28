Kılıçdaroğlu: "Sormayacak mıyız, bu paraları, deprem vergilerini nereye harcadın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Sormayacak mıyız, bu paraları, deprem vergilerini nereye harcadın' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Sormayacak mıyız, bu paraları, deprem vergilerini nereye harcadın"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (6)

Kılıçdaroğlu: Sormayacak mıyız, bu paraları, deprem vergilerini nereye harcadın

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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