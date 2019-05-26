Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Sorunları birlikte çözeceğiz"

Kılıçdaroğlu: "Sorunları birlikte çözeceğiz"

4 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İftar programına katılanlardan detaylar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın...

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İftar programına katılanlardan detaylar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın iftar programına katıldı. (1)
Kılıçdaroğlu: Sorunları birlikte çözeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:48 Kaynak: AA
Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Sorunları birlikte çözeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]