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Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi

13.12.2021 13:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir çünkü sorumluluk onlara aittir çünkü onlar söz verdiler, 'biz bu sorunları çözeceğiz' diye. Ama çözemediler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir çünkü sorumluluk onlara aittir çünkü onlar söz verdiler, 'biz bu sorunları çözeceğiz' diye. Ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince EGO 3. Bölge Yerleşkesi'nde düzenlenen "Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri ile Buluşuyor" programı düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, 2013'ten itibaren Ankara'ya otobüs alınmadığını, bunun bir sorun olduğunu söyledi.

Otobüs almak için çaba harcayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına engel çıkarıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa, pandemi döneminde olsun veya olmasın bir sorunumuz var demektir. Eğer hala yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer gençler geleceklerinden endişe, kaygı duyuyorlarsa ve 'biz acaba yurt dışına nasıl gideriz' diye düşünüyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Eğer Türk lirası yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa bir sorunumuz var demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir çünkü sorumluluk onlara aittir çünkü onlar söz verdiler, 'biz bu sorunları çözeceğiz' diye. Ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidar olması gerekiyor. Çözenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Biz bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasında "4 milyar lira borç ödediğini ve hiç borç almadığını" söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Yönettiğiniz kentte hesap verebiliyorsunuz ve ihaleleri kamuoyuna açık yapabiliyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı gayet güzel açıkladı. Sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu çözebiliriz. Demokratik yollarla çözebiliriz. Halka hesap vermenin siyasetçi için görev olduğunu herkese duyurmak anlatmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kur farkının bütün belediye, kamu kuruluşlarının ve bağımsız kuruluşlarının bilançolarını altüst ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, sorunları masaya yatırıp tartışan, alçak gönüllü, ülkesi için çalışan insanlara ihtiyaç bulunduğunu, sorunların ancak bu şekilde çözülebileceğini aktardı.

Aklı başında herkesin bu gidişten kaygı duyduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek sorununun bulunmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akılla, bilgiyle, birikimle, istişareyle, deneyimle sorunların çözülebileceğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki, 'Biz bunları, bunları yaptık' diyoruz, dönüp bize 'Ne yaptınız?' diyorlar. Sayın Başkan bu soruyu sormaları gayet doğal. Çünkü onlar başka bir şey yapıyorlar. Siz onu yapmadınız. Siz harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiniz. İhaleleri açık yaptınız. Onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Onlar ihaleyi kapalı yaparlar paylaşırlar paraları kendi aralarında. Halka hesap vermezler. Halkı küçük görürler. Siz tam aksini yaptınız diğer belediye başkanlarımızın yaptığı gibi."

"Belediyenin köylere internet götürmesi önemli"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Millet İttifakı'nın kazandığı belediyelerin gerçekleştirdiği somut çalışmaların, hükümetin "seçmenlerin oylarıyla" ve demokrasiyle iktidardan gönderilmesinin yolunu açacağını dile getirdi.

Akşener, "Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın yaptıkları özverili çalışmalarla Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin köylere internet götürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akşener, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen dönemde imkansızlıklar nedeniyle okuma yazma öğrenemeyen çocukların okul başladıktan sonra "öğrenme güçlüğü yaşadıkları" gerekçesiyle rehabilitasyon merkezlerine gönderildiklerini savundu.

Akşener, "Umarım ki saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine bu çalışmaları örnek alırlar ve Türkiye genelinde bu haksızlığın, hukuksuzluğun, acımasızlığın önüne geçerler." ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yeni otobüslerin hizmete girmesiyle yaşlıların, engellilerin daha rahat edeceklerini belirterek, otobüslerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

82 otobüs hizmete başlayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni otobüslerin sefere ilk çıkışını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

2013'ten itibaren Ankara nüfusunun yüzde 12 arttığını, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki araç sayısının ise yüzde 21 azaldığını ifade eden Yavaş, "Bu ters orantı sadece rakamların değil aynı zamanda bir yönetim anlayışının tersliğini de ortaya koyuyordu. Daha da vahimi filomuzun yaş ortalaması yüzde 12 idi." dedi.

Yeni otobüsleri Ankaralılarla buluşturacakları için huzurlu olduklarını dile getiren Yavaş, 301 otobüsün 82'sinin bugünden itibaren hizmete başlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş otobüsleri inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İktidar, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimatı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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