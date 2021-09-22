Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz bütün sorunları. Sorunlarla boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 'Gaziler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Gaziler Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de birçok gazilik türü olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına kaç tür gazimiz var? Kore gazimiz var. Kıbrıs gazimiz var. Malul sayılmayan gazilerimiz var. Terör gazimiz var. 15 Temmuz gazimiz var. Her birisi ayrı statüye tabi. Niçin hepsi ayrı bir statüye tabi? Gazi, gazidir. Şehit de şehittir. Aralarındaki farkların nedeni ne? Hepinizin huzurunda önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a açık çağrıda bulunuyorum sonra da bütün siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü gidermek konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleyelim. Biz CHP olarak bir kanun teklifi hazırladık. Parlamentoya sunduk; ama görüşülmedi. Bunu 'Muhalefet verdiği için biz görüşmüyoruz' diyebilirler. Ben bunu da anlayışla karşılarım bugünkü kısır yapı içerisinde ama siz verin, siz verin biz destekleyelim. Önemli olan sorunu büyütmek değil sorunu çözmektir. Bu çerçevede davranalım" diye konuştu.

'ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER YÜKSEK KURULU OLUŞTURULMALI'Şehit ve gazi yakınları için yapılması gereken ilk işin 'Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu' oluşturmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Böyle bir yüksek kurul olması lazım yani şehit yakınları veya gaziler bürokraside bir makama başvursunlar, sorunlar orada çözülsün. Gazileri ve şehit yakınlarını bakanlık bakanlık, genel müdürlük genel müdürlük dolaştırmanın bir mantığı yok. 2'nci olarak gaziler arasındaki farklılıkların giderilmesi lazım. Bununla ilgili bir yasal düzenlenmenin yapılması gerekiyor. 3'üncüsü şehitlerimizin eşlerine yoksa anne ve babalarına aylık bağlanıyor. Çok düşük rakamlar. Bu rakamların en az en düşük net memur maaşının altına düşmemesi lazım. Düştüğü takdirde o zaman biz görevimizi yapmıyoruz. Bütçeden onların hak ettiği minimum kaynağı dahi sağlamıyoruz. Bunun çözülmesi lazım. Şehitlerimizin yakınları 18 yaşını aştığı zaman eğer öğrenim de görmüyorsa sınırlı sayıda, 2 çocuğunu kamuda göreve alıyoruz. Niye 2 çocuk? 3 çocuğu varsa 3'ünü alalım. 5 çocuğu varsa 5'ini alalım. Niye 2 çocuk? Hangi gerekçeyle 2 çocuk? Kişi hayatını vermiş bu ülkenin bayrağı için bütünlüğü için. Dolayısıyla siz hayatınızı vermişseniz, mücadele etmişseniz o zaman bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehitlerimizin çocuklarına sahip çıkamıyor mu? Onlara bir görev veremiyor mu? Burada da 18 yaşını aştığı zaman kaç çocuğu varsa işe başlamalı. Eğer çocuğu varsa ve okuyorsa burs imkanı sağlanmalı; kaç çocuğu varsa."'ENGELLİ ARABASINI YENİLEYECEĞİZ'Kılıçdaroğlu, gazilerin sorunlarını bildiklerini ve bunları çözeceklerini belirterek, "Eğer engelli arabası kullanan bir kardeşim herhangi bir nedenle arabasını değiştirmek isterse Ankara'da ise Mansur başkana başvuracak. Biz 1 hafta bile bekletmeyeceğiz. Alacağız ve arabasını yenileyeceğiz. Türkiye genelinde ise dernek başkanına başvuracaklar. Biz alacağız ve kendisine göndereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Birlik ve beraberlik bizim için çok önemlidir. Temel bir konudur. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Birliğimizi ve beraberliğimizi korurken bunun temel taşı şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onları saygıyla anmak hepimizin boynunun borcudur" dedi. 'HUZURU, BARIŞI DOSTLARIMIZLA BERABER GETİRECEĞİZ'CHP lideri Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının 'Kürt sorunu' ile ilgili söylemlerine ilişkin sorusuna da cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Samimi ve dürüst olmak zorundadır her politikacı. Bu ülkenin sorunları var mı? Var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Çözülmemiş. Bir sorun varsa sorunu çözecek organ Türkiye Büyük Millet Meclisi; daha büyük bir güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis TBMM'dir. Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP genel başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum. Sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık. Bu millet kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var. Öğrenciler yurt bulamıyor. Yaptıkları tartışmalara bakın" diye konuştu. 'BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZMEYE KARARLIYIM'Sorunun TBMM'de çözüleceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Öbür genel başkan şunu söylemiş, bu genel başkan bunu söylemiş. O zaman o sayın genel başkana söyleyelim; HDP'nin TBMM başkan vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. El kaldırıp söz istiyorlarsa nasıl el kaldırıp söz istiyorlar? Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyonun huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok? Çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni; 20 yılda yurt sorununu çözemedin. 1 yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler. Yine söz veriyorum; bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz bütün sorunlarını. Sorunlarla boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. 'Nereye gidiyor bu memleketin hali' diye sormayacak vatandaş. O sorunlardan sıyrılacak. Görkemli, güzel, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye'yi görecek. Hedefimiz bu" dedi.

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