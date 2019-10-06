Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Sorunları ön yargısız masaya yatırarak çözmek istiyoruz"
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Kılıçdaroğlu: "Sorunları ön yargısız masaya yatırarak çözmek istiyoruz"

44 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu: Sorunları ön yargısız masaya yatırarak çözmek istiyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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