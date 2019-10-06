Kılıçdaroğlu: "Sorunları ön yargısız masaya yatırarak çözmek istiyoruz"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:59 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor