Kılıçdaroğlu: Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil. Bütün sorunlar aşılabilir.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil. Bütün sorunlar aşılabilir. Yerel yönetimlerde bunu göreceksiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:55
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