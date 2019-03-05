Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil

Kılıçdaroğlu: Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil. Bütün sorunlar aşılabilir.

Kılıçdaroğlu: Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sorunlarımız çok ama çözümsüz değil. Bütün sorunlar aşılabilir. Yerel yönetimlerde bunu göreceksiniz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:55 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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