Kılıçdaroğlu: Sosyal buhranla karşı karşıyayız - 1 - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Sosyal buhranla karşı karşıyayız - 1

25.05.2022 09:35
Kılıçdaroğlu: Sosyal buhranla karşı karşıyayız - 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor; ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor; ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini belirterek, "O kadar havai, gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki; eleştiri geldiği zaman 'Gözlerime bakın' diyorlar. Biz sizin gözünüze, boyunuza, endamınıza, diplomanıza da baktık; siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor; ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten. Çürüme görüyoruz devlette. Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, dar gelirli gruplardan kaynak alıp üst gelir grubuna aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar. Hani Türk Lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor, Türk Lirası mı? Ben merak ediyorum. Türk Lirası erirken, üstünde de 'Türk' yazarken paranın bu kadar itibarsızlandığı bir dönemde Bahçeli kalkıp Türk Lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Ciddi paraları bir avuç kişiye faiz olarak ödüyorlar" dedi.

'TEMMUZ VEYA AĞUSTOSTA ELEKTRİĞE ZAM GELECEK'

Kılıçdaroğlu, 2022 nisanda merkezi yönetimin borç miktarının 1 trilyon 483 milyar lira olduğunu ifade ederek, "Bu borca karşılık 1 trilyon 743 milyar faiz ödeyecek. Faiz ana parayı geçmiş vaziyette. Ben size yıllardır ifade ediyorum, bunun adı tefeciliktir diye. Mayıs 2022'de merkezi yönetim borç miktarı 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı. Faiz 2 trilyon 52 milyar lira. Bunlar bir ara borçlanma genel müdürlüğünü kurmuşlardı. Aynı mantık aynen çalışıyor. Türkiye'yi bir avuç tefeciye teslim ettiler. Kurtulmak istiyorlar, kurtulamıyorlar. Temmuz veya ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Bütün vatandaşlar hazırlıklı olsun" diye konuştu.

'GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

İstanbul Maltepe'de düzenledikleri 'Milletin Sesi' mitingini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Mitingin olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün güvenlik güçlerine, polis kardeşlerimize yürekten teşekkür borcumuz var. Çok büyük bir kalabalık vardı ve yönetilmesi oldukça zordu. Ama güvenlik güçlerimiz elinden gelen çabayı gösterdiler. Yüz binler oradaydı. Yüz binler; iş, aş, eşitlik, evde huzur olsun istiyordu. ve biz bunların tercümanı olmaya çalıştık. Yüz binler aracılığıyla milyonlara seslendik. Endişe etmeyin hak, hukuk ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Biz hep beraber memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. İş sözü verdim, AŞ sözü verdim. Asla unutmayacağım. Hiçbir fakir fukaranın elektriği kesilmeyecek. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullandı.

'KAÇIŞ PLANININ ANATOMİSİNİ AÇIKLAYACAĞIM'

Bazı bürokratların suça bulaştığını öne sürerek onlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Şimdi kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle; sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planları içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını inan hiç umursamıyorlar. Biraz detay vereyim sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar. Bu yapıların başında Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. O birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. 'Ey Pensilvanya' diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturuyorlar. Bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Sen asla yoksun. Ben iyisi akşam bu skandalı açıklayayım. Amacım pisliğe bulaştırdıkları bu sarmaldan seni yol yakınken kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Devletin şerefli bürokratları sizi de akşam 22.00'de bekliyorum. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" dedi.

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Kaynak: DHA

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