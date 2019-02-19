Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Sözleşmeli Er ve Erbaşlar) 7 Yılını Doldurup Ordudan Ayrılanlar Ne Yapıyor Şimdi?

Kılıçdaroğlu: "(Sözleşmeli Er ve Erbaşlar) 7 Yılını Doldurup Ordudan Ayrılanlar Ne Yapıyor Şimdi?

2 saat önce

- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.

- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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